Таллин, 27 мая, 2022, 16:43 — ИА Регнум.

Москвички на курсах по гражданской обороне. 1941 год

В пятницу, 27 мая, гостелевидение Эстонии на русском языке ETV+ покажет первую серию нового телепроекта «Что делать, если…», в котором зрителям расскажут, как действовать в случае кризиса — будь то военные действия, природная или техногенная катастрофа.

Об этом сообщила пресс-служба телеканала, отметив, что сериал готовится журналистом Дмитрием Куликовым. «Пока готова одна серия. В ней рассказывается о том, как действуют различные службы, и к чему должен быть подготовлен человек», — рассказал журналист.

Основные серии проекта выйдут в эфир осенью, и в них журналист постарается «выживать» выживать в различных условиях: когда нет воды и электричества, газа, отопления, организации эвакуации и так далее. «Сейчас авторы передачи разрабатывают сценарий, поэтому я тоже не совсем в курсе того, что меня ждет», — добавил он.

Куликов признал, что на сериал вдохновили телеинтервью с военными беженцами с Украины. Выяснилось, что люди были не готовы к тому, что произошло. Они не знали, что надо взять с собой в случае эвакуации, какой запас еды должен быть. «В тревожном чемоданчике должен быть паспорт, деньги, запас еды», — пояснил Куликов. На вопрос, собран ли у него самого тревожный чемоданчик, Куликов ответил отрицательно.

Ранее Куликов участвовал в проекте телеканала «Один на один с лесом», где он вместе со специалистами рассказывал о способах выживания в условиях дикой природы.

Оба проекта поддержаны Спасательным департаментом Эстонии.