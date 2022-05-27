ТВ Эстонии покажет серию передач о том, как выжить во время войны
Таллин, 27 мая, 2022, 16:43 — ИА Регнум.
В пятницу, 27 мая, гостелевидение Эстонии на русском языке ETV+ покажет первую серию нового телепроекта «Что делать, если…», в котором зрителям расскажут, как действовать в случае кризиса — будь то военные действия, природная или техногенная катастрофа.
Об этом сообщила пресс-служба телеканала, отметив, что сериал готовится журналистом Дмитрием Куликовым. «Пока готова одна серия. В ней рассказывается о том, как действуют различные службы, и к чему должен быть подготовлен человек», — рассказал журналист.
Основные серии проекта выйдут в эфир осенью, и в них журналист постарается «выживать» выживать в различных условиях: когда нет воды и электричества, газа, отопления, организации эвакуации и так далее. «Сейчас авторы передачи разрабатывают сценарий, поэтому я тоже не совсем в курсе того, что меня ждет», — добавил он.
Куликов признал, что на сериал вдохновили телеинтервью с военными беженцами с Украины. Выяснилось, что люди были не готовы к тому, что произошло. Они не знали, что надо взять с собой в случае эвакуации, какой запас еды должен быть. «В тревожном чемоданчике должен быть паспорт, деньги, запас еды», — пояснил Куликов. На вопрос, собран ли у него самого тревожный чемоданчик, Куликов ответил отрицательно.
Ранее Куликов участвовал в проекте телеканала «Один на один с лесом», где он вместе со специалистами рассказывал о способах выживания в условиях дикой природы.
Оба проекта поддержаны Спасательным департаментом Эстонии.