Будапешт, 27 мая, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Нападение России на какую-либо из стран НАТО в Венгрии считают маловероятным, заявил 27 мая глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш, сообщает abouthungary. hu.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Гергей Гуйяш «Мы не считаем, что Россия в настоящий момент представляет угрозу для кого-либо из государств — членов».

Тем не менее, венгерские власти распорядились принять меры по укреплению границ, но большего пока и не нужно, отмечает Гуйяш.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Венгрии объявлено чрезвычайное положение, введение которого связано с последствиями, в том числе экономическими, происходящих на Украине событий.

На Украине ВС РФ проводят спецоперацию по денацификации. Пытаясь давить на Москву, страны ЕС и США ввели в отношении России жёсткие санкции, в итоге усугубляющие энергетический кризис на европейской территории.