Иркутск, 27 мая, 2022, 16:43 — ИА Регнум. В иркутских сельскохозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах в текущем году увеличена площадь под овощные культуры. По словам министра сельского хозяйства региона Ильи Сумарокова, на 30%.

Иван Шилов ИА REGNUM Овощи

«Продовольственная безопасность — важная сфера, стратегический приоритет работы правительства области в условиях санкционного давления. И здесь мы стараемся работать на упреждение. Необходимо понимать, какие ещё меры нужно предпринять в рамках импортозамещения», — отметил губернатор региона Игорь Кобзев.

Напомним, что в 2021 году в Иркутской области построены три оросительные системы на площади 414 га, в 2022 году запланировано создание ещё 424,4 га гидромелиоративных сооружений. В планах увеличить площадь с использованием поливных систем до 5 тыс. га.