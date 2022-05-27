Москва, 27 мая, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Бывший наставник московского «Локомотива» Марко Николич может сменить Сандро Шварца на посту главного тренера московского «Динамо». Об этом 27 мая сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Biser Todorov Марко Николич

42-летний сербский специалист работал в «Локомотиве» в период с 14 мая2020 по 5 октября 2021 года. После ухода Николича «железнодорожников» возглавил Маркус Гисдоль.

После 30-ти сыгранных туров Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Динамо», одержав шестнадцать побед, потерпев девять поражений и набрав 53 очка, заняло третье место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что Сандро Шварц может покинуть «Динамо» после финала Кубка России со «Спартаком».