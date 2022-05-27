Санкт-Петербург, , 17:24 — REGNUM В Санкт-Петербурге осудили мужчину, открывшего стрельбу из пневматики со своего балкона по раздражавшим его подросткам на детской площадке, сообщили 27 мая в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Оглашение приговора Экстремизм.рф

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 26 июля 2021 года 43-летний нетрезвый Андрей Капитанский открыл стрельбу по компании подростков, которые шумно отдыхали на детской площадке возле его дома на улице Маршала Захарова. Мужчина произвел не менее пяти выстрелов из пневматического пистолета в сторону несовершеннолетних, в результате двое юношей, 16 и 17 лет, получили ушибы.

В отношении Капитанского было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). В ходе судебного следствия мужчина признал свою вину, раскаялся и извинился перед пострадавшими.

Вынося приговор, суд учел, что это первое уголовное дело обвиняемого, потерпевшие приняли его извинения и не настаивали на суровом наказании.

«С учетом позиции государственного обвинителя, суд признал Капитанского виновным, назначив наказание в виде лишения свободы на три года, условно, с испытательным сроком на три года. Приговор не вступил в законную силу», — подытожили в ОПС.

Читайте ранее в этом сюжете: Хулиган стрелял из пневматики в двоих подростков в Петербурге