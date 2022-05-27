Тюмень, 27 мая, 2022, 16:36 — ИА Регнум. В Тюмени жильцы квартир пятого этажа дома № 18 на улице Одесской из-за ремонта кровли в рамках капитального ремонта столкнулись с коммунальным апокалипсисом. Об этом сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта.

Пресс-служба отделения ОНФ по Тюменской области Жители дома № 18 на улице Одесской спят под зонтами

Квартиры заливает во время дождя водой. Люди несколько месяцев живут в условиях регулярных протечек, они зачехлили мебель, ловят воду тазиками и спят под зонтами.

В феврале 2022 года подрядчик снял кровлю многоэтажного дома и разобрал конструкции, и не сделал ничего для предотвращения протечек. Руководитель подрядной фирмы на претензии жителей ответил, что коммунальный коллапс вызван сбоем в поставке строительных материалов. Но обещает завершить ремонт крыши до 1 июля. Каждую затопленную квартиру обещают отремонтировать.

«К сожалению, ситуация, в которой оказались жители тюменской пятиэтажки, не первая и не последняя. Компания, выполняющая работы по капитальному ремонту, довольно опытная. Однако в этом случае они проявили халатность и безразличие к проживающим в доме, что поставило под угрозу жизнь и здоровье проживающих там людей, в числе которых несовершеннолетние дети», — констатировал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Тюменской области Роман Чуйко.