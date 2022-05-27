Москва, , 16:33 — REGNUM Российские сапёры проверили и разминировали 2162 гектара территории республик Донбасса, сообщает 27 мая Минобороны России.

Российские сапёры Mil.ru

В ходе этих мероприятий ими было обезврежено 7756 взрывоопасных предметов.

«В настоящее время разминировано 2162 гектара территории, проверено 35 зданий, 7,6 км дорог, при этом обнаружено и обезврежено 7756 взрывоопасных предметов», — уточняется в сообщении российского военного ведомства.

Минобороны отмечает, что в первую очередь обследуются и разминируются самые важные объекты социальной инфраструктуры: комплексы водоснабжения, узлы и линии энергоснабжения, путепроводы и мосты, а также больницы и многоквартирные жилые дома.

Инженерные войска применяют в ходе этих мероприятий самые современные средства индивидуальной защиты и подавления сигналов дистанционного подрыва, а также системы обнаружения и дистанционно управляемые роботизированные комплексы разминирования «Уран-6».

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