Манчестер, Великобритания, 27 мая, 2022, 16:32 — ИА Регнум. 25-летний фланговый атакующий защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины по футболу Александр Зинченко может перейти в лондонский «Арсенал» в грядущее летнее трансферное окно.

@cfcunofficial (Chelsea Debs) London Александр Зинченко

Как сообщает издание The Daily Mail, в подписании Зинченко заинтересован лично главный тренер «канониров» Микель Артета.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Александр Зинченко принял участие в пятнадцати матчах регулярного чемпионата, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Суммарно на поле украинец провел 1042 минуты.

Зинченко выступает за «Манчестер Сити» с 4 июля 2016 года после перехода из «Уфы» за 2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.