Бирмингем, Великобритания, , 16:31 — REGNUM Как сообщает издание The Telegraph, «Астон Вилла» из Бирмингема рассматривает возможность подписания 35-летнего центрфорварда мадридского «Атлетико» и сборной Уругвая Луиса Суарес в грядущее летнее трансферное окно.

Луис Суарес Ailura

В случае трансфера, уругвайский нападающий является бывшим товарищем по команде с тренером «Астон Виллы» Стивеном Джеррардом и полузащитником сборной Бразилии Филиппе Коутиньо.

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Луис Суарес принял участие в 35-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил семь желтых карточек.