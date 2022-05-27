Пермь, , 16:33 — REGNUM В Перми по факту массового отравления воспитанников детского сада возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, в период с 29 апреля по 7 мая в детском саду оказаны услуги, не отвечающие требованиям безопасности здоровья детей. В результате восемь воспитанников были госпитализированы с признаками пищевого отравления. Установлено, что организация питания в учреждении осуществлялась по договору подряда коммерческой организацией.

Уголовное дело возбудили по признакам преступления по пункту «б» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, в отношении работ и услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет»).

В рамках расследования допрошены свидетели и потерпевшие, проводятся судебные экспертизы, анализируется изъятая в коммерческой организации интересующая следствие документация.

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