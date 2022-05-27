Жуков, Калужская область, 27 мая, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Итоговое чествование победителей и лауреатов регионального этапа всероссийского фестиваля-конкурса «Семья года — 2022» состоялось 27 мая в городе Жукове, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве труда и социальной защиты Калужской области

Газета «Жуковский вестник» Участники церемонии по чествованию победителей и лауреатов регионального этапа всероссийского фестиваля-конкурса «Семья года — 2022»

В Калужской области насчитывается 124 тыс. 743 семьи, в них проживают 208 тыс. 890 детей. Каждая девятая семья в области является многодетной. По такому показателю как суммарный коэффициент детей, родившихся третьими и последующими, Калужская область является одним из лидеров в Центральном федеральном округе. Победителями областного конкурса в 2022 году стали: в номинации «Трудовая династия» — семья Паниных, Людиновский район; в номинации «Спорт — залог здоровья» — семья Котурановых, город Калуга; в номинации «Мир семейных увлечений» — семья Мартыновых, город Обнинск; в номинации «Сельское подворье» — семья Золотаревых, Юхновский район; в номинации «Большая дружная семья» — семья Коршуновых, Медынский район; в номинации «Теплый дом» — Семья Аториных, Ферзиковский район; в номинации «Удачный старт молодой семьи» — семья Фрольцовых, Ульяновский район; в номинации «Золотая семья» — семья Костеленя, Малоярославецкий район.

По окончании церемонии для всех семей состоялась экскурсия по филиалу Музея Победы — музее Г. К. Жукова.