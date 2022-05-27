Тамбов, 27 мая, 2022, 16:27 — ИА Регнум. На территории Тамбовской области будет создан транспортно-логистический хаб Российского Красного Креста, где будут аккумулировать гуманитарную помощь для Донбасса и освобожденных территорий Новороссии. Это одно из условий соглашения, которое 27 мая подписали глава области Максим Егоров, председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук и руководитель регионального отделения организации в Тамбовской области Надежда Леонова. Встреча прошла в представительстве региона при правительстве Российской Федерации.

ИА REGNUM Красный Крест

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Через Тамбовскую область проходит несколько федеральных трасс, и она станет удобным перевалочным пунктом для маршрутов передвижения гуманитарной помощи. Транспортный хаб предполагается расположить в поселке Георгиевском близ Тамбова, где находится кампус ТГУ им. Г. Р. Державина.

Будут развиваться и другие направления совместной работы. Так, на основании опыта Тамбовской области планируют создать электронную систему для сбора данных о беженцах — это повысит эффективность помощи. Плюс ко всему Российский Красный Крест дополнительно выделит 3 миллиона рублей на помощь беженцам, ранее на эти цели уже было выделено 8 миллионов рублей.

«Мы активно подключились к оказанию помощи людям, оказавшимся в такой непростой ситуации — беженцам из народных республик Донбасса. И органы власти, и представители бизнеса, и просто неравнодушные тамбовчане уже собрали и отправили нуждающимся десятки тонн продуктов и необходимых бытовых принадлежностей. Люди помогали обустраивать места размещения беженцев. Очень важно синхронизироваться с главным гуманитарным агентством страны для того, чтобы наша помощь была ещё эффективнее. Все предложенные инициативы мы проработаем и вместе реализуем», — сказал глава Тамбовской области Максим Егоров.

Также в рамках соглашения в регионе запланировали провести 155-летний юбилей Российского Красного Креста и ежегодный форум региональных отделений.

«Мы видим, что руководство Тамбовской области и местные организации заинтересованы в активном и плодотворном взаимодействии для пользы людям. Тамбовское отделение является одним из первых, созданных в стране, и продолжает активное развитие», — отметил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

Напомним, Тамбовская область начала сбор и отправку гуманитарной помощи на Донбасс еще 22 февраля. Максим Егоров обратился к жителям региона с просьбой подключиться к этому делу, и на его призыв откликнулись тысячи неравнодушных граждан. Также по инициативе главы региона в Державинском университете будут проходить переподготовку школьные учителя ДНР — система образования в республике с 1 сентября переходит на российские стандарты.

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