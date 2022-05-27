Москва, 27 мая, 2022, 16:26 — ИА Регнум. После того как Центральный банк РФ снизил до 11% ключевую ставку, в РФ вырастет спрос на банковский кредит, но серьезного оживления хозяйственной активности пока ждать не приходится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 мая заявил профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Алим Фиапшев.

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«Понижение ключевой ставки позитивно скажется на российской экономике. Это серьезное снижение. Как представляется, ситуация на рынке сдвинется в сторону повышения спроса на банковский кредит, — сказал Фиапшев. — Решение ЦБ РФ вкупе с видимым ослаблением надзорного пресса за деятельностью российского бизнеса даст определенный эффект. Но все-таки еще недостаточный для серьезного оживления хозяйственной активности. Этому препятствует множество факторов, главным образом связанных с разрывом производственных и логистических цепочек».

Кроме того, он подчеркнул, что снижение ставки уменьшает привлекательность такой консервативной формы сбережений, какой являются банковские депозиты.

«Однако ждать существенного изъятия средств из банковских вкладов не стоит, поскольку российский рынок в его нынешнем состоянии пока не может предложить гражданам сколько-нибудь значимую альтернативу», — сказал Фиапшев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» РАНХиГС Юрий Юденков рассказал, как понижение ключевой ставки Банка России скажется на курсе рубля.