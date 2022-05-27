Луганск, 27 мая, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Пути для отхода закрыты для украинских вооружённых формирований военными ЛНР, заявил 27 мая офицер Народной милиции республики Андрей Марочко на Первом канале.

Народная милиция ЛНР Андрей Марочко

По словам представителя ЛНР, бойцы Народной милиции «перерезали все абсолютно пути сообщения», по которым украинские боевики могли попытаться отступать. Бойцы Народной милиции просматривают «абсолютно всю территорию».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ЛНР в ходе спецоперации продолжается освобождение территорий от украинских боевиков. 26 мая стало известно, что боевикам, находящимся в Лисичанске и Северодонецке, отрезаны пути к отступлению.

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