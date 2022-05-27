Москва, 27 мая, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Вероятность того, что в РФ продолжат сильно расти цены на соль, не очень велика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 мая заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал данные Росстата, который зафиксировал рекордное подорожание соли.

(сс) onefox Соль

«Причины подорожания те же, что и для всего рынка. Это рост затрат предприятий-производителей в условиях кризиса и удорожание логистики. Специфику придает тот факт, что рынок «держат» один российский и один белорусский производитель. Плюс для этого рынка свойственен рост весной и падение к зиме, — сказал Чеглов. — Вероятность роста цены есть всегда в условиях высокой неопределенности. Но сейчас это маловероятно, поскольку ФАС, скорее всего, инициирует проверку, ну и Белоруссия нам поможет. Да и есть возможность восстановить объемы производства, сниженные в 2021 году».

Напомним, как сообщалось ранее, в апреле 2022 года соль в России подорожала на 32% в годовом выражении.