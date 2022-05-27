Ставрополь, 27 мая, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Из Ставропольского края направлена очередная колонна с гуманитарным грузом для жителей Донбасса. Несколько машин повезут собранные неравнодушными жителями края продукты питания, одежду, средства гигиены и другие предметы первой необходимости. Общий вес груза составляет около 830 тонн. Об этом сообщил 27 мая глава Ставрополья Владимир Владимиров.

Telegram-канал главы Ставрополья Владимира Владимирова Гуманитарная помощь со Ставрополья

«Ставропольчане собрали более 830 тонн гуманитарной помощи — продукты длительного хранения, одежду, воду в бутылках, детское питание, гигиенические средства, предметы быта. Дети передают сверстникам любимые игрушки, это очень трогает душу», — написал он на своей странице в соцстети «ВКонтакте».

Кроме того, по словам губернатора, в ДНР и ЛНР отправится свыше 1 тонны семян для весенних полевых работ. По поручению Владимирова к 15 июня будет подготовлен план сотрудничества с ДНР и ЛНР и оказания им шефской помощи.