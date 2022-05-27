Москва, 27 мая, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Предложение некоторых евродепутатов ввести ввозные пошлины на российские углеводороды вместо эмбарго подтверждает, что европейские государства не могут обойтись без энергоресурсов из РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 мая заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Сейчас ЕС вынужден балансировать между противоположными инициативами: санкционным давлением на Россию и обеспечением потребностей в топливно-энергетических ресурсах, поступающих из РФ, — сказала Прикладова. — Если говорить об эффективности, то эмбарго представляется более действенной мерой с точки зрения давления на государство, против которого вводятся ограничения. В свою очередь, импортные пошлины окажут давление на европейских потребителей, как население, так и бизнес, из-за повышения входящей стоимости энергоресурсов. Не будут же российские поставщики поставлять энергоресурсы в ЕС с дополнительным дисконтом».

Как подчеркнула Прикладова, в Евросоюзе нет единого мнения касательно санкций.

«Экономики, которые в большей степени зависят от российского импорта, не готовы к резкому сокращению поставок энергоресурсов, — сказала Прикладова. — В такой ситуации введение пошлин в наибольшей степени отвечает европейским интересам».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский отметил, что Европарламент постоянно меняет свою позицию по поводу российских энергоресурсов.