Вашингтон, 27 мая, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст (Йе) представил новую композицию True Love, записанную при участии покойного музыканта XXXTentacion (Джасей Дуэйн Рикардо Онфрой). Выход работы состоялся на всех музыкальных платформах 27 мая.

NME Канье Уэст

В песне артисты затрагивают тему переживаний, связанных с непростыми любовными отношениями. Примечательно, что впервые отрывок трека True Love прозвучал в феврале 2022 года на презентации альбома Donda 2 Канье Уэста, однако лишь сегодня работа была опубликована официально.

Напомним, что 25 февраля 2022 года Канье Уэст выпустил свой новый альбом Donda 2. Отличительной особенностью пластинки стала её публикация эксклюзивно на музыкальных плеерах Stem Player.