Кызыл, 27 мая, 2022, 16:24 — ИА Регнум. В Туве в текущем году на ликвидацию несанкционированных свалок выделят в пять раз больше средств, чем годом ранее — 21 млн рублей. Об этом сообщили в региональном правительстве.

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По мнению властей, это позволит существенно расширить фронт борьбы со стихийно образовавшимися стихийными свалками.

Работа развёрнута сейчас в городе Шагонара, сёлах Ийи-Тал, Хайыракан и Целинное. С появлением дополнительных средств ликвидация свалок начнется в Дзун-Хемчикском, Овюрском, Каа-Хемском, Тес-Хемском районах и в городе Ак-Довураке.

В ближайшие три года на территории региона планируется построить и запустить два мусоросборных завода.