Токио, , 16:19 — REGNUM Военно-морские силы (ВМС) самообороны Японии провели манёвры с участием атомного авианосца ВМС США «Рональд Рейган», сообщает 27 мая агентство Киодо.

Авианосец

Уточняется, что военно-морские учения проходили с 24 по 26 мая в Тихом океане южнее западного побережья Японии.

В манёврах были задействованы японский эсминец «Тэрудзуки», а также американские ракетный крейсер «Антиетам» (Antietam) и эсминец «Бенфорд» (Benford).

В ходе учений отрабатывались действия против подводных лодок условного противника.

При этом Киодо отмечает, что в период с 8 по 16 мая атомный авианосец США «Рональд Рейган» провёл ещё одни учения с ВМС сил самообороны Японии.

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