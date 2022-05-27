Москва, 27 мая, 2022, 16:19 — ИА Регнум. После понижения ключевой ставки Банка России можно ждать повышения спроса на вторичном рынке недвижимости, где высокие ипотечные ставки стали существенным сдерживающим фактором. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 мая заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

AlexanderStein Ипотека

«На рынок автокредитов снижение ключевой ставки повлияет слабее, так как пока только налаживаются поставки автомашин и запчастей от новых производителей или по каналам параллельного импорта. Дефицит предложения и повышение кредитных рисков на фоне снижения доходов граждан будет сдерживать развитие автокредитования, — сказал Цыганов. — Очевидно, что снижение ключевой ставки повлияет и на ставки по новым депозитам, и при пролонгации вкладов граждан».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, как может вырасти российский ипотечный рынок в 2022 году после понижения ключевой ставки ЦБ РФ.