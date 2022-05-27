Москва, , 16:17 — REGNUM Власти РФ попытаются вернуть рубль к уровню в 80 рублей за доллар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 мая заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

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«На курс рубля сейчас влияет соотношение спроса и предложения. Доллар из-за разрыва экономических связей уже не требуется в таких количествах, как это было в начале года. Однако бюджет свёрстан из расчета 76 рублей за доллар и правительству РФ выгодно возвращение к этому уровню и даже уровню выше 80 рублей за доллар для компенсации потерь из-за ограничения экспорта российских компаний», — сказал Сафонов.

При этом Сафонов подчеркнул, что крепкий рубль выгоден импортерам и населению.

«Но и здесь не всё гладко, поскольку воспользоваться крепким рублем сейчас затруднительно из-за санкций», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что доллар может стремительно подорожать до 70 рублей.

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