Москва, 27 мая, 2022, 16:16 — ИА Регнум. В 2022 году китайская экономика может показать рост до 5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 мая заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Dan Smith Штаб-квартира ФРС США в Вашингтоне

«Мировая рецессия возможна, но для ее реального возникновения необходимо сохранение таких факторов, как дальнейший рост цен на энергоресурсы или их стабилизация на высоком уровне, продолжение роста инфляции в США и ЕС, а также продолжение локдаунов, — сказал он. — Китайская экономика обладает способностью обеспечить в текущем году рост до 5%. Однако он в большей степени будет связан с развитием внутреннего потребления. Это сохранит стабильность экономического положения КНР, но в меньшей степени будет помогать росту экономики США и ЕС».

Что касается США, то, как уточнил Сафонов, политика ФРС будет вести к удорожанию кредитных ресурсов и росту внешнего долга.

«А эти факторы негативно влияют на экономику США в целом», — сказал Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сафонов рассказал, будет ли усиливаться инфляция в странах Европейского союза.