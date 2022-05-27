Экономист Сафонов рассказал, высок ли риск мировой рецессии в 2022 году
Москва, 27 мая, 2022, 16:16 — ИА Регнум. В 2022 году китайская экономика может показать рост до 5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 мая заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.
«Мировая рецессия возможна, но для ее реального возникновения необходимо сохранение таких факторов, как дальнейший рост цен на энергоресурсы или их стабилизация на высоком уровне, продолжение роста инфляции в США и ЕС, а также продолжение локдаунов, — сказал он. — Китайская экономика обладает способностью обеспечить в текущем году рост до 5%. Однако он в большей степени будет связан с развитием внутреннего потребления. Это сохранит стабильность экономического положения КНР, но в меньшей степени будет помогать росту экономики США и ЕС».
Что касается США, то, как уточнил Сафонов, политика ФРС будет вести к удорожанию кредитных ресурсов и росту внешнего долга.
«А эти факторы негативно влияют на экономику США в целом», — сказал Сафонов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сафонов рассказал, будет ли усиливаться инфляция в странах Европейского союза.