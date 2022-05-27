Москва, 27 мая, 2022, 16:14 — ИА Регнум. В 2022 году инфляция в ЕС продолжит расти на фоне ограничений поставок продовольствия из Индии, Индонезии и других стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 мая заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Findspicture.com ЕС

«ЕС сталкивается с несколькими факторами, которые снижают потенциал его экономического роста, — сказал Сафонов. — Это инфляция потребительских товаров и энергоресурсов; рост бедности и ограничение потребительского спроса; разрыв традиционных экономических связей и удорожание логистики поставок; сокращение географии экспорта; снижение курса евро. В 2022 году инфляция в ЕС продолжит расти на фоне вводимых ограничений поставок продовольствия со стороны Индии, Индонезии и ряда других стран, а также прогноза снижения объемов экспорта зерновых в 2023 году. Особенно дорого обойдётся ЕС переход на альтернативную энергетику».

Однако в целом, как подчеркнул Сафонов, экономика ЕС относится к зоне устойчивого развития в силу ее высокого уровня отраслевой дифференциации, большой доли среднего класса, обладающего высоким потенциалом потребления, а также инновационного характера экономики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ЕС разрабатывает планы на случай полного прекращения поставок российского природного газа.