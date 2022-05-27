Валерий Ходячий, 27 мая 2022, 19:37 — REGNUM Жители Южной Кореи обсудили бывшего бойца спецназа ВМС страны и блогера, принявшего участие в боевых действиях на стороне киевского режима.

Награда
Награда
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно южнокорейским СМИ, 27 мая 38-летний бывший боец спецназа и блогер Ли Гын вернулся на родину после трехмесячного пребывания на Украине. В начале марта мужчина уехал в западную страну для участия в боевых действиях в качестве добровольца.

Известно, что южнокореец вылетел из Варшавы (Польша) накануне вечером и прибыл в южнокорейский международный аэропорт Инчхон около 07:30 утра по местному времени.

В тот же день правоохранительные органы подтвердили наличие травмы, полученной в ходе боевых действий, а также запретили ему выезд за границу.

Сообщается, что Ли Гын проходил лечение в военном госпитале после разрыва крестообразной связки. Он вернулся в Южную Корею для прохождения курса реабилитации.

Полиция намерена провести в отношении наёмника полноценное расследование по подозрению в нарушении закона о паспортах.

Напомним, что в середине марта в Южную Корею вернулись два товарища Ли Гына. В настоящее время они находятся под следствием по делу о нарушении паспортного законодательства.

За нарушение паспортного законодательства им может грозить до одного года заключения в тюрьме или штраф до 10 млн вон (~$8,1 тыс.). Они также могут подвергнуться административным наказаниям, вплоть до признания паспорта недействительным.

Ли Гын
Ли Гын
Цитата из видео «Южнокорейский наемник на украине Ли Гын из Южной Кореи»

«Нужно проявить снисходительность по отношению к нему», — пишет dood***.

«Он должен быть наказан», — считает supi***.

«А какое наказание получили два его товарища, которые первыми вернулись в Южную Корею? С тех пор прошло два месяца» — интересуется hhy8***.

«Знай, то, что ты сделал, никогда и никто не поддержит», — утверждает webs***.

«Разве медицинская страховка покроет его лечение? Он же пострадал по своей воле…» — размышляет ivyd***.

«Не используйте его снимки, где он притворяется крутым, есть много людей, которые слепо ему подражают», — призывает ilip***.

«Не беспокойтесь о злых комментариях. Я знаю, что если в нашу страну придет война, то Вы возьмете в свои руки инициативу и будете сражаться за нашу страну», — советует w300***.

«Он тот, кто восстал ради справедливости. Думаю, это того стоило», — считает para***.

«Думаю, то, что он видел, будет весьма полезно в будущем. Его знания нужно использовать в целях национальной безопасности», — пишет fish***.

«Сколько вы ещё хотите заработать, используя украинский кризис в качестве маркетинговой стратегии?» — вопрошает iswo***.

«Ли Гын, живи своей жизнью и не показывай её другим», — советует dons***.

«Депортируйте его обратно на Украину! Он просто преступник, который нарушил корейское законодательство», — пишет hoji***.

«Я думал, что он герой… А оказался в итоге пустозвоном», — утверждает inve***.

«Разве он не дезертир?» — интересуется bk04***.

«Эх, Ли Гын, ты должен поплатиться за свои грехи», — считает sj76***.