Кызыл, 27 мая, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Между столицами Тувы и Бурятии открыто прямое авиасообщение. Это стало возможным в результате включения Росавиацией данного авиарейса в перечень субсидируемых маршрутов, сообщили в правительстве региона.

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«26 мая первые 46 пассажиров авиарейса «Кызыл — Улан-Удэ — Кызыл» приземлились в аэропорту Кызыла на воздушном судне компании «КрасАвиа», — уточнили в администрации Тувы.

Власти двух регионов возлагают на открывшийся авиарейс большие надежды, связанные с развитием туризма. Авиарейс будет осуществляться до сентября 2022 года один раз в неделю по четвергам. Стоимость авиабилета 6445 рублей.