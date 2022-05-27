Москва, , 16:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника полиции главе МВД Чечни Руслану Алханову. Указ об этом глава государства подписал 27 мая, сообщает официальный портал правовой информации.

Глава МВД Чечни Руслан Алханов 95. мвд. рф

Руслан Алханов — уроженец села Центарой, в 2022 году ему исполнилось 60 лет. В 2007 году он с отличием окончил Академию управления МВД России. В первую чеченскую военную кампанию он участвовал в обороне Грозного от боевиков, позже возглавил личную охрану первого главы Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.

В 2004 году занял пост министра внутренних дел республики. В 2006 году Руслан Алханов получил звание генерал-майора МВД России, спустя три года — генерал-лейтенанта. За службу в органах внутренних дел награжден двумя орденами Мужества, медалями «За заслуги перед Отечеством» I-й степени и «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими наградами.