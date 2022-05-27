Москва, 27 мая 2022, 16:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника полиции главе МВД Чечни Руслану Алханову. Указ об этом глава государства подписал 27 мая, сообщает официальный портал правовой информации.

Глава МВД Чечни Руслан Алханов
Глава МВД Чечни Руслан Алханов
95. мвд. рф

Руслан Алханов — уроженец села Центарой, в 2022 году ему исполнилось 60 лет. В 2007 году он с отличием окончил Академию управления МВД России. В первую чеченскую военную кампанию он участвовал в обороне Грозного от боевиков, позже возглавил личную охрану первого главы Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.

В 2004 году занял пост министра внутренних дел республики. В 2006 году Руслан Алханов получил звание генерал-майора МВД России, спустя три года — генерал-лейтенанта. За службу в органах внутренних дел награжден двумя орденами Мужества, медалями «За заслуги перед Отечеством» I-й степени и «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими наградами.