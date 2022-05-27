Тюмень, , 16:11 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 55 выздоровевших и трое госпитализированных с COVID-19. Об этом 27 мая сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки на 27 мая коронавирус выявили у 14 тюменцев. Это на восемь человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 27 мая коронавирус выявили у 191 656 человек, выздоровело 187 016 пациентов, скончались 4 326 (ни одного человека за сутки).

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