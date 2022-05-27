Париж, 27 мая, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступила за «исключительное налогообложение» нефтяных танкеров, передает BFM TV.

ИА REGNUM Марин Ле Пен

Политик повторила свой запрос об «исключительном налогообложении», в частности, нефтяных танкеров, для «поддержки покупательной способности», сославшись на пример Венгрии, с премьер-министром которой она встретилась.

«Премьер-министр Венгрии решил ввести налог на сверхприбыль определенного числа секторов экономики, в первую очередь нефтяного сектора, чтобы иметь возможность пополнить фонд для поддержки покупательной способности домохозяйств», — заявила Марин Ле Пен.

«Мы должны продолжать требовать исключительного налогообложения для тех, кто действительно выигрывает от экономического кризиса», — добавила Марин Ле Пен, поддерживая предложение, которое она сделала в ходе предвыборной кампании.

Как сообщало ИА REGNUM, французский политик Жан-Люк Меланшон, который надеется стать премьер-министром страны, получив в июне большинство в Ассамблее, хочет «демонтировать президентскую систему».