В Литве назвали неопределёнными планы НАТО по восточному флангу
Вильнюс, 27 мая, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Пока до конца не ясно, как НАТО будет укреплять свой восточный фланг, сообщил 27 мая журналистам литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.
European People's Party
Габриэлюс Ландсбергис
Отметив, что в альянсе идут на это тему дискуссии, Ландсбергис сказал:
«Ясных заверений в том, что будет сделано и как будет сделано, у нас нет».
Со своей стороны Литва продолжает настаивать на том, что оборону восточного фланга нужно усиливать. Особенно раз НАТО «не может присутствовать на Украине».
Добавим, что 29–30 июня в Испании состоится саммит НАТО, посвящённый вышеуказанной теме.