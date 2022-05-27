Вильнюс, 27 мая, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Пока до конца не ясно, как НАТО будет укреплять свой восточный фланг, сообщил 27 мая журналистам литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

European People's Party Габриэлюс Ландсбергис

Отметив, что в альянсе идут на это тему дискуссии, Ландсбергис сказал:

«Ясных заверений в том, что будет сделано и как будет сделано, у нас нет».

Со своей стороны Литва продолжает настаивать на том, что оборону восточного фланга нужно усиливать. Особенно раз НАТО «не может присутствовать на Украине».

Добавим, что 29–30 июня в Испании состоится саммит НАТО, посвящённый вышеуказанной теме.