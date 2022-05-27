Санкт-Петербург, , 16:18 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга одобрило проект постановления об увеличении на два оклада ежемесячной надбавки к окладу чиновников. Соответствующий законопроект поступил 27 мая на антикоррупционную экспертизу.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Изменения касаются регламента начисления ежемесячных надбавок к окладам губернатора, а также других лиц, которые замещают государственные должности, и гражданских служащих за особые условия работы.

Если ранее ежемесячная надбавка для губернатора составляла пять окладов, то теперь — семь. На два оклада увеличивается надбавка и для других вышеупомянутых лиц. С четырёх до шести, с шести до восьми, соответственно.

Проект будет находиться на экспертизе до 9 июня 2022 года. Правительство города рекомендовало губернатору Петербурга Александру Беглову внести проект на рассмотрение в Законодательное собрании.