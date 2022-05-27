Кострома, , 16:58 — REGNUM Костромской областной суд оштрафовал на 2 млн рублей горожанина, признанного виновным в незаконном обороте драгоценных камней. Об этом сообщает управление ФСБ по региону.

Изъятые камни Скриншот из оперативного видео, предоставленного центром общественных связей ФСБ

Следствие доказало, что мужчина продал 137 карат изумрудов, сапфиров и рубинов из Южной Азии. Сделка была совершена без оформления необходимых документов. При обыске в доме костромича обнаружили ещё 2,4 килограмма драгоценностей неизвестного происхождения на сумму, превышающую 35 млн рублей.

Рассмотрев уголовное дело, суд признал мужчину виновным. Максимальная санкция статьи «Незаконный оборот драгоценных камней» в крупном размере предполагает 5 лет лишения свободы. С учётом смягчающих обстоятельств обвиняемому назначили штраф в размере 2 млн рублей. Кроме этого, изъятые камни обращены в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в марте 2022 года к аналогичному наказанию был приговорён руководитель костромской ювелирной организации, сбывший алмазы стоимостью 3 млн рублей. Тогда в государственную казну попали 2,6 килограмма камней.

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