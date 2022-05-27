Кострома, 27 мая 2022, 16:58 — REGNUM Костромской областной суд оштрафовал на 2 млн рублей горожанина, признанного виновным в незаконном обороте драгоценных камней. Об этом сообщает управление ФСБ по региону.
Следствие доказало, что мужчина продал 137 карат изумрудов, сапфиров и рубинов из Южной Азии. Сделка была совершена без оформления необходимых документов. При обыске в доме костромича обнаружили ещё 2,4 килограмма драгоценностей неизвестного происхождения на сумму, превышающую 35 млн рублей.
Рассмотрев уголовное дело, суд признал мужчину виновным. Максимальная санкция статьи «Незаконный оборот драгоценных камней» в крупном размере предполагает 5 лет лишения свободы. С учётом смягчающих обстоятельств обвиняемому назначили штраф в размере 2 млн рублей. Кроме этого, изъятые камни обращены в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, в марте 2022 года к аналогичному наказанию был приговорён руководитель костромской ювелирной организации, сбывший алмазы стоимостью 3 млн рублей. Тогда в государственную казну попали 2,6 килограмма камней.
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