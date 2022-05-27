27 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия готова помочь странам Запада с зерном и удобрениями при условии снятия с России политически мотивированных ограничений.

Анна Царькова, , 16:50 — REGNUM Россия готова помочь странам Запада с зерном и удобрениями при условии снятия с России политически мотивированных ограничений. Такое заявление президент России Владимир Путин сделал в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Италии Марио Драги во время обсуждения ситуации в сфере глобальной продовольственной безопасности, сообщили 26 мая в пресс-службе Кремля.

Борис Григорьев. Бедность. 1925

Российский лидер сказал Драги, что Россия «готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счёт экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада».

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Участники обсуждения указали на то, что Запад вряд ли согласится снять с России санкции. Иные выразили опасение, что даже если теоретически снять санкции Запад и согласится, то нет никакой гарантии, что, получив помощь от России, Запад снова не введет против РФ санкции.

«Сейчас Шольц скажет: «Мы не позволим диктовать условия нам. Будем голодать назло агрессору», — иронизирует clea.

«Сначала должны померзнуть и поголодать!!!» — добавила Светлана О.

«Голод не тётка! Голодный народ страшнее обезьяньей оспы!» — отреагировала Надежда Е.

«Чего началось-то? Ведь всё нормально было, пусть сами выкручиваются!» — отметила Наталья Щ.

«Как всегда, браво! Стратегической ход. Они гордые и независимые — не согласятся. Но мы-то предлагали», — написала Настя.

«Никакую помощь предлагать не надо, должны сами прочувствовать и извиниться, отменить санкции. Сами, всё сами», — пишет Olena M.

«ВВП (Владимир Владимирович Путин. — А. Ц.) — огонь!!! Переложил ответственность на ЕС…» — прокомментировал новость Евгений.

«Сначала довести до голода и забастовок этот Запад, а потом морковкой дразнить. Сегодня дам, завтра ешьте ботву. А там посмотрим», — отреагировал один из участников обсуждения.

Мешки с зерном

«Да им плевать на мир, они просто спекулируют на этой повестке, да и всё. На самом деле, хорошо было бы, если бы Путин подобное сказал за газ и нефть, вот тогда было бы интересно, а это такое — ни о чём», — считает Игорь Александрович.

«На сегодня уже как минимум шесть пакетов санкций. Россия может выбирать на своё усмотрение, какие ей санкции нужно отменить. Пусть весь мир подождёт! Гибель простых граждан ЕС от голода и холода не является целью России. Гнилое руководство стран ЕС в ответе за свои действия. Россия даже толком санкций не вводила, а уже такая движуха в мире», — написал Sonsumerek.

«Надо помогать только дружественным странам, а недружественные пусть сами как могут, все должно быть по справедливости…» — добавила Evgenya S.

«Эти могут снять санкции на время вывоза продуктов и снова ввести. Они же хозяева своего слова. Захотели — дали, захотели — забрали обратно», — пишет Николай Г.

«А вы думаете, Америка это позволит? Смешно. Европа — это вторая «страна» после Украины, [которая] идёт на выбывание. Конец прозападной эры», — отреагировала Олександра.

«Ой, я никогда так не ждала зимы, как в этом году!!! Должны приползти с извинениями! Я так понимаю, скоро в Европе майданы начнутся массовые. Свержение правительств… И будет Россия диктовать условия…» — иронизирует Марья.

«Давайте помогайте, а потом опять в спину плюнут. Сколько уже раз было. И санкции вернут», — отметил Tark Ark.

«Гордыня лечится холодом и голодом!» — подытожила Ольга.