Казань, , 16:04 — REGNUM В Татарии за четыре месяца 2022 года зарегистрировали три лабораторно подтвержденных случая бешенства среди животных. По информации регионального управления Роспотребнадзора, заболевание выявили в Альметьевском, Муслюмовском и Тукаевском муниципальных образованиях.

Бешенство

За это же время в 2021 году было подтверждено пять случаев бешенства (в Лениногорском, Нижнекамском, Мензелинском, Новошешминском районах и в городе Набережные Челны).

По поводу нанесенных животными повреждений к врачам с января по апрель текущего года обратился 3031 человек, что на 6,6% меньше показателя прошлого года. Из них укусов собаками насчитывается 1988 случаев (66%), в 2021 году — 2225 случаев (69%).

Показатель повреждений от животных превышает республиканский в 26 районах Татарии, в пяти районах — превышен в 1,5 раза и более.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии для бездомных животных работает 19 приютов, из них 17 частных и два муниципальных.

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