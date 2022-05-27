Лондон, 27 мая, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Шотландский музыкант Calvin Harris (Адам Ричард Вайлс) выпустил новую композицию под названием Potion, записанную при участии американского рэпера Young Thug (Джеффери Ламар Уильямс) и британской певицы Дуа Липы. Публикация работы состоялась на всех зарубежных музыкальных платформах 27 мая.

Скриншот YouTube Кельвин Харрис

Известно, что опубликованная песня войдёт в предстоящий альбом шотландского артиста, релиз которого намечен на лето 2022 года. К слову, ранее Calvin Harris уже сотрудничал с обоими исполнителями, поучаствовавшими в создании сингла: в 2017 году он записал совместный трек с Young Thug под названием Heatstroke, а спустя год объединился с Дуа Липой на песне One Kiss.

Напомним, что на конец лета 2022 года Calvin Harris запланировал премьеру своего нового альбома. Пластинка под названием Funk Wav Bounces Vol. 2 станет шестым студийным проектом в дискографии артиста.