Молдавия, 27 мая, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Действия правительства Молдавии привели к тому, что в стране постоянно растут цены на автомобильное топливо. Об этом 27 мая заявил в своём телеграм-канале мэр Кишинёва Ион Чебан.

Privesc.Eu Moldova Ион Чебан

«Монополия и неадекватное вмешательство государства приводят к неконтролируемому росту цен! Людей грабят каждый день, предприятия несут огромные дополнительные расходы», — написал Чебан.

Градоначальник отметил, что оправдания представителей власти, что инфляция в республике вызвана боевыми действиями в соседней Украине, несостоятельны так как там цены не растут так быстро. Он заявил, что направил обращение по поводу цен в «соответствующие структуры».

Напомним, предельные розничные цены на автомобильное топливо в Молдавии каждый день устанавливает Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ). На 27 мая стоимость бензина составила 31,15 леев (более 100 рублей) за литр, а дизельного топлива — 27,29 леев (почти 90 рублей). Цены растут почти каждый день с декабря 2021 года. При этом в стране может наступить дефицит топлива.