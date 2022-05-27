Калуга, , 16:24 — REGNUM Двухдневная XIV международная научно-практическая конференция «У истоков российской государственности» открылась 27 мая в Калужском государственном университете им. К. Э. Циолковского, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

В Калуге открылась XIV международная научно-практическая конференция «У истоков российской государственности» Пресс-служба правительства Калужской области

В 2022 году в конференции принимают участие более 100 человек — ученые, аспиранты, магистранты и студенты вузов, краеведы из Архангельска, Липецка, Орла, Тулы, Владимирской и Московской областей, а также в режиме видеоконференцсвязи — из Аргентины. В этом году работа конференции посвящена 350-летию со дня рождения Петра I Великого. Её задачи — разработка комплекса мероприятий, направленных на возрождение исторических мест, объектов культурного наследия древних городов и памятных мест Калужской области, связанных с именами родоначальников династии Романовых, обсуждение вопросов патриотического воспитания и духовно-нравственного возрождения современного молодого поколения на примерах истории Российского государства. Конференция проводится в регионе с 2008 года, поскольку калужская земля — родина трёх русских цариц – основоположницы династии Романовых по женской линии Евдокии Стрешневой, Натальи Нарышкиной и первой супруги царя Петра I Евдокии Лопухиной.

«Сейчас, когда наша страна проводит военную операцию на Украине, особенно важно обращение к прошлому, нашим истокам. Именно там нужно искать корни современных проблем и в то же время пути их преодоления. Общая история должна объединять, а не разделять», — отметил участник конференции, заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов. Он поблагодарил организаторов и выразил уверенность в том, что результаты работы конференции будут интересны далеко за пределами региона и со временем она станет ещё масштабнее. Заседания секций конференции пройдут в Калуге и Мещовске.

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