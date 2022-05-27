Луганск, 27 мая, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Подразделения украинской армии в Северодонецке и Лисичанске попали в окружение. Об этом 27 мая сообщил представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

Народная милиция ЛНР Андрей Марочко

По словам офицера, украинские силы, контролирующие небольшой участок территории республики, попали в окружение. Выход из занимаемых ими Северодонецка и Лисичанска блокирован.

«Мы перерезали абсолютно все пути сообщения, по которым они могли выйти, и наблюдаем абсолютно всю территорию», — цитирует слова Марочко ТАСС.

Ранее командование ВСУ предлагало руководству Украины вывести войска из Северодонецка и Лисичанска, но не получило согласия. По оценкам, в двух луганских городах может находиться до 15 тыс. украинских военнослужащих.