* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 27 мая, 2022, 15:58 — ИА Регнум. После известий о решении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) созвать джиргу под названием «Великое собрание афганцев», Совет национального сопротивления назвал это отчаянной попыткой спасти «зловещие заговоры» «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Ana.press Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

В заявлении совета говорится, что созыв этой встречи соответствует заранее определённым планам «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Совет называет формирование талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) комиссии по приглашению политических деятелей и решение о созыве джирги оскорблением коллективного сознания народа, оскорблением политических деятелей и вовлечением их в «преступления талибов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны знать, что их обращение с политиками внутри страны, их насилие в отношении женщин и сотрудников предыдущего режима — лучший показатель того, как они относятся к людям», — добавил совет.