Донецк, 27 мая, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Посёлок Озеряновка в Донецкой Народной Республике второй раз за сутки обстрелян украинскими силовиками. Об этом сообщает 27 мая представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ ведут обстрел

Второй обстрел зафиксирован в 11:50 со стороны населённого пункта Новгородское. По посёлку выпустили шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, таким же образом Озеряновку обстреляли и в 11:50.

Читайте также: ВСУ обстреляли Еленовку и Озеряновку в ДНР — СЦКК