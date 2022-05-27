Тампере, Финляндия, 27 мая, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Международная федерация хоккея (IIHF) может отправить сборные России и Белоруссии в первый дивизион чемпионата мира после возвращения на международную арену. Об этом 27 мая заявили на конгрессе IIHF в финском Тампере.

Alexey Chernyadyev Сборная России по хоккею

На конгрессе предложено изменить формат проведения турнира в первом дивизионе. Сейчас в группах А и В дивизиона играют по пять команд. В высший дивизион выходят сборные, занявшие первые два места в группе А.

По новому проекту, который предлагают ввести с 2024 года, четыре лучшие команды из обеих групп попадают в плей-офф, и финалисты выходят в высший дивизион.

Предлагается в первом дивизионе оставить 10 команд и увеличить это число до 12 после того, как сборные России и Белоруссии вернутся на международную арену.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в чемпионате мира 2023 года. Также они не сыграли на ЧМ-2022.