Берлин, 27 мая, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Страны G7 намерены наладить производство электроэнергии без вредных для окружающей среды выбросов углерода к 2035 году, заявил 27 мая министр экономики и климата ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек.

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«Сделан значительный шаг в декарбонизации энергетического сектора, обязательство, которое теперь принято, говорит о том, что энергетический сектор в 2035 году во всех государствах G7, и это первое новшество, во всех государствах G7, в каждом за себя, должен быть в основном декарбонизирован и что отказ от угля является общей целью G7», — сказал он на брифинге по итогам встречи министров по климату, энергетике и окружающей среде государств G7 в Берлине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах Евросоюза сократить потребление энергии, чтобы сократить зависимость ЕС от российских энергоресурсов.

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