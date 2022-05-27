Москва, 27 мая, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Указ о порядке исполнения обязательств перед рядом иностранных правообладателей в рублях подписал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ 27 мая обнародован на официальном портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Установить временный порядок исполнения Российской Федерацией… денежных обязательств, связанных с использованием ими результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации… В целях исполнения обязательств перед правообладателями… должник, извещенный об обстоятельствах… уплачивает вознаграждение, платежи, связанные с осуществлением и защитой исключительных прав… путем перечисления средств на специальный рублевый счет», — говорится в указе.

Также отмечается, что должникам необходимо исполнять обязательства перед иностранным правообладателям, связанными с недружественными странами, поддерживающими антироссийские санкции Запада и дискредитирующих Вооруженные силы России, в рублях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев заявил, что предложение олигархам из России со стороны Запада «откупиться» от санкций не стоит воспринимать всерьез, так как в этом вопросе требуется детальный механизм юридического применения, какового на данный момент нет.