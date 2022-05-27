Кызыл, , 15:58 — REGNUM В Кызыле следователи устанавливаются обстоятельства гибели десятилетнего мальчика. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Спасательный круг. Происшествия на воде Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«В правоохранительные органы города Кызыла поступило сообщение о похищении десятилетнего ребёнка с территории частного дома, где он находился в гостях у бабушки. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что на берегу протоки реки Пий-Хем в 80 метрах от дома без присмотра взрослых находились малолетние двоюродные братья, семи и десяти лет. В процессе купания десятилетний мальчик, не обладая навыками купания на большой глубине, утонул. Семилетний ребенок, испугавшись гнева взрослых, сообщил недостоверные сведения о похищении двоюродного брата. После того, как ребенок признался в случившемся, в результате поисковых мероприятий тело десятилетнего мальчика было обнаружено в воде», — уточнили в ведомстве.

Для установления причины смерти ребёнка назначена судебно-медицинская экспертиза. Также проводятся необходимые проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение.