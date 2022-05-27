Симферополь, , 15:55 — REGNUM Две новые базовые станции мобильной связи выведены в эфир в Республике Крым, сообщил 27 мая региональное министерство внутренней политики, информатизации и связи.

Вышка мобильной связи Pixabay.com

Новые станции оператора связи ООО «К-телеком» заработали на территории арт-кластера «Таврида» в бухте Капсель городского округа Судак и в районе пересечения проспекта Победы и улицы Рубцова в Симферополе.

«Несмотря на непростую ситуацию, сложившуюся на рынке телекоммуникационного оборудования, связанную с введением со стороны США и их партнеров дополнительных санкционных ограничений по отношению к Российской Федерации, операторами мобильной связи активно продолжается проведение работ по развитию инфраструктуры подвижной радиотелефонной связи», — уточнили в крымском мининформе.

Так, в 2022 году оператором связи ООО «К-телеком» выведено в эфир восемь базовых станций, продолжаются работы по строительству новых станций. Кроме того, выполнены проектные работы по расширению существующей сети стандарта LTE. В регионе ведутся работы по обеспечению покрытия мобильной связью новой автомобильной трассы федерального значения «Таврида» и железнодорожной магистрали Симферополь-Джанкой-Крымский мост.