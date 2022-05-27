Грозный, 27 мая, 2022, 15:52 — ИА Регнум. На освобожденных от нацистов территориях Украины и Донбасса остается масса ни разу не использованного иностранного оружия. Такое впечатление, что они боятся применять натовские «Джавелины» и другое вооружение в открытом бою, и поставки оружия в поддержку украинских властей бессмысленны. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Mil.ru Рамзан Кадыров

«Каждый день находят на освобождённых от фашистов базах находящиеся в безгрешном состоянии гранатометы, пулеметы, автоматы, минометы и другие виды оружия иностранного производства. Одним словом, бездельничают бандеровцы и просто разводят НАТО на доллары и вооружение», — заметил чеченский лидер.

По словам Кадырова, НАТО, отгружая Украине оружие «только грузчиков мучает».

«Ведь далеко не шутка — тяжкие габаритные ящики зазря грузить и разгружать для бесхребетных бандеровцев. Уж слишком они робки и застенчивы для применения «Джавелинов» и иже с ними в открытом бою. Мы-то довольны этим обстоятельством. За счет того, что нацисты весь груз оставляют не тронутым и бросаются наутек, нашим бойцам достается широкий ассортимент трофеев», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кадыров заявил о превосходстве российского вооружения над натовским.