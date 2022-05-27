Зарандж, Афганистан, , 15:50 — REGNUM Проект оптоволоконной связи в афганской провинции Нимроз был запущен 26 мая. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Должностные лица департамента телекоммуникаций провинции Нимроз говорят, что проект будет полезен для улучшения качества интернета и снижения его стоимости в провинции.

По словам чиновников, оптоволоконная система должна быть активирована и в уездах провинции.

Абдул Кадир Балуч, представитель одной из телекоммуникационных сетей в провинции, заявил, что реализация проекта может создать конкуренцию между телекоммуникационными компаниями и привести к снижению интернет-тарифов.

Стоит отметить, что жители Нимроза постоянно жалуются на слабый интернет и невысокую скорость, и большинство населения провинции пользуются иранскими WiFi-устройствами.