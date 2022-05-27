Париж, 27 мая, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Арестованные в прошлом году по случаю третьей годовщины движения «желтых жилетов» в ноябре 2021 года двое демонстрантов предстали перед судом после жалобы префекта полиции Дидье Лальмана на «неуважение к лицу, занимающему государственный пост», сообщает Le Figaro.

(сс) Pascal Maga Желтые жилеты

Двое демонстрантов разместили на своем автомобиле карикатуру на глав государств Франции и США. Изображение демонстрирует главу США Джо Байдена, который манипулирует президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Суд Парижа оправдал двух сторонников «желтых жилетов», арестованных во время собрания «желтых жилетов» за карикатуру на Эммануэля Макрона, начальника парижской полиции и Джо Байдена.

Напомним, на заседании 1 апреля обвинение потребовало штраф в размере 400 евро в отношении владельца автомобиля и 300 евро в отношении водителя. Их адвокаты ходатайствовали об освобождении, утверждая, что эта карикатура была частью свободного проявления сатиры и свободы слова.