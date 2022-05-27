Москва, 27 мая, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Сегодня, 27 мая, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже подрастает на 0,19%, до 65,38 рубля. Евро теряет 1,1%, отступая до 67,30 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал».

Instagram.com Растущий рубль

«26 мая во второй половине дня и сегодня с утра рубль продолжал слабеть, отыгрывая снижение Центробанком РФ ключевой ставки до 11% и высокую вероятность того, что на плановом заседании 10 июня ставка может вновь быть снижена.

Давили на рубль и заявления представителей экономического блока правительства, высказывавшихся в том духе, что неплохо бы рублю упасть где-то до 80 за доллар, вот тогда у нас будет хороший экономический рост.

Однако в последние часы российская валюта развернулась наверх. Вероятно, перед выходными трейдеры спешат зафиксировать прибыль, полученные в последние три дня, когда рубль потерял в цене около четверти стоимости.

К тому же, текущие уровни цен могли показаться привлекательными экспортерам, которым 30 мая нужно будет расплачиваться с бюджетом по налогам.

Несмотря на панические движения этой недели, ситуация кардинально не изменилась — приток валюты в страну больше, чем спрос на нее, а значит, на следующей недели у рубля есть все шансы продолжить рост», — считает эксперт.

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