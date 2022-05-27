Казань, , 15:48 — REGNUM В Татарии с начала эпидемического сезона по поводу присасывания клещей в медицинские организации обратились 2744 человек. Об этом 27 мая сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Клещ Andy Murray

По сравнению с прошлым годом показатель превышен в 2,2 раза (1214 случаев) и в 4,4 раза выше среднемноголетнего уровня.

Около 94% присасываний клещами произошло на эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту территориях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области с начала сезона активности клещей за медицинской помощью обратились 407 человек.

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